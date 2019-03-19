По словам премьера, сегодня нет необходимости выжидать. "В дипломатическом процессе необходимо продолжить последовательную работу. То, что публично говорят ни ново ни для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ни для азербайджанских коллег. Мы об этом говорили на всех наших встречах. Эта та повестка, которая была сформирована в мае 2018 года и мы продолжаем обслуживание этой повестки.

Хотел бы также указать на важный нюанс, о котором я уже говорил в Степанакерте. Это не прихоть или предусловие (речь идет о возвращении Арцаха за стол переговоров - ред.), мы продолжим обсуждения с нашими партнерами по этой теме и попробуем это сделать, подкрепляя фактами, так как переговоры на то и нужны, чтобы слушать друг друга", - сказал Пашинян, добавив, что Армения уже продемонстрировала способность слушать собеседника, попробовать понять и ожидает того же от оппонента.

По его словам там, где партнеры считают, что позиция армянской стороны слишком жёсткая, армянская сторона может ее немного ослабить, но подобное поведение должно быть проявлено и со стороны оппонента иначе разговора просто не получится. "Безусловно, то, что мы начали в мае 2018 года - это не вызов, это приглашение к диалогу, который, по сути, начался в Душанбе и продолжился в Санкт-Петербурге и Давосе, и будет продолжен. Пока еще не знаю, где состоится наша следующая встреча. Никто не может сказать, что он отказывается от диалога - это будет нелогический подход. Мы продолжим диалог, представим наши аргументы и внимательно послушаем их доводы. Эффективное решение должно быть найдено именно в рамках этой логики", - резюмировал Пашинян.