Вторник, 19 Марта 2019 13:13

АрмИнфо.Допрос участников следственного процесса по делу 1 марта 2008 года прольет свет на вопрос о том, кто убил 10 жертв мартовских событий. Подобную уверенность на пресс-конференции выразил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, во время следственных мероприятий выпущенные в этих людей пули были подменены. "Почему эти пули были подменены, потому, что во время экспертизы многое относительно этих событий прояснилось бы. Мы бы узнали, кто конкретно стрелял, получили бы ответ на вопрос о том, были ли эти выстрелы сделаны военнослужащими. И если участники следственного процесса дадут показания в рамках дела, ответы на эти вопросы прояснятся. Но они не спешат дать показания, однако это не означает, что эти люди не будут допрошены",- заявил Пашинян.

При этом он заверил, что не в курсе того, проводились ли обыски в домах бывших высокопоставленных лиц и бизнесменов на предмет нахождения у них оружия, из которого были сделаны выстрелы во время событий 1 марта 2008 года. "Я действительно не в курсе, проводились ли подобные мероприятия или нет",- заверил Пашинян, несмотря на то, что полномочные структуры выступили с официальными заявлениями на этот счет, сообщив, что обыски действительно проходили, но в домах подозреваемых так и не было найдено соответствующее оружие.

Пашинян также заверил о беспристрастности и независимости судебной системы по делу 1 марта 2008 года, и в частности, по делу второго президента Роберта Кочаряна. Он также опроверг обвинения защиты Кочаряна о том, что в его отношении осуществляется политическое преследование.