Вторник, 19 Марта 2019 12:46

АрмИнфо. Процесс развития Армении после прошлогодних парламентских выборов в Армении был в центре внимания обсуждений директора Регионального бюро по Европе и СНГ ПРООН Миряны Шполярич Эггер на встречах в Ереване.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ПРООН, это был первый официальный визит Эггер в Армению.

"Эггер на встречах в правительстве, представителями гражданского общества, международными партнерами по развитию и женщина-лидер подчеркнула наличие огромного потенциала для проведения беспрецедентных изменений в текущий период. Она обсудила вопросы содействия ПРООН реализации повестки реформ в стране, акцентируя внимание на инновации в сфере государственных услуг и финансирования, расширение прав и возможностей женщин и молодежи, а также изменения климата", - отмечается в сообщении Организации.

В ПРООН также проинформировали, что в рамках визита была запущена платформа Travelinsights - инструмент, созданный на основе искусственного интеллекта, который призван стимулировать туристическую сферу страны. "Во время хакатона по теме городские "зеленые решения" региональный директор ПРООН в ходе своей приветственной речи отметила, что инновации и новые тенденции развития могут иметь эффект трансформации, делая экономику более "зеленой>, создавая прибыль и новые рабочие места. Эггер также приняла участие в беседе "Думать на равных", в котором приняли участие представителей парламента, национальных и местных органов власти, частного сектора и женщин-лидеров. В числе обсуждаемых тем были истории и представления о роли женщин в армянском обществе, а также перспективы участия женщин в процессах принятия решений. В этой связи региональный директор выразила убеждение, что параллельно с деятельностью по защите прав женщин также необходимо обеспечить благоприятные факторы для того, чтобы женщины-лидеры занимали руководящие должности", - подчеркивается в сообщении организации.

Региональный директор также присутствовал на мероприятии по передаче армянской стороне в дар оборудования в Национальном заповеднике "Хосровский лес" в рамках Программы развития ООН "Смягчение последствий изменения климата в Армении путем развития потенциала управления лесными и полевыми пожарами". Программа реализуется ПРООН при поддержке Российской Федерации, и нацелена на защиту окружающей среды в стране.