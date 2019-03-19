Вторник, 19 Марта 2019 12:44

АрмИнфо. Вице-премьер Тигран Авинян принял возглавляемую директором департамента Восточного партнерства Гендиректората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Евросоюза Лоуренсом Мередитом делегацию, в которую вошли высокопоставленные чиновники из международных финансовых институтов.

Приветствуя гостей, Авинян заявил, что встреча дает хорошую возможность для продолжения обсуждений вокруг недавних договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Армении в Брюссель, в частности, для рассмотрения возможности реализации совместных проектов в энергетической и других инфраструктурных сферах.

В свою очередь Лоуренс Мередит отметил, что делегация прибыла в Армению для ознакомления с программами правительства и для того, чтобы узнать, какую поддержку может оказать Евросоюз и международные финансовые учреждения в процессе реализации реформ.

Участники встречи сошлись во мнении, что энергоэффективность в Армении имеет значительный потенциал, и в этом контексте они обсудили вопросы, связанные с законодательными реформами, а также вопросы по привлечению инвестиций и финансовых ресурсов.

В целях повышения энергоэффективности зданий были подробно обсуждены более эффективные модели финансирования, включая применение государственно-частного партнерства.

По итогам встречи, стороны достигли договоренности о продолжении активного диалога по вышеуказанным темам.