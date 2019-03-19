Вторник, 19 Марта 2019 12:15

АрмИнфо. Об объеме электронной коммерции в Казахстане рассказал председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошлый год ознаменовался существенным ростом объемов электронной коммерции как в Казахстане в целом, так и в Казпочте. На сегодняшний день в стране работает около 1 700 предпринимателей в сфере электронной коммерции. И Казпочта активно работает над тем, чтобы этот показатель в 2019 году увеличить в разы», - сказал Сакен Сарсенов.

По его словам, общее количество интернет-покупателей в 2018 году в Казахстане составило более 2 миллионов 300 тыс человек. «Это на 18% больше, чем в 2017 году. Наш внутренний рынок электронной коммерции вырос до 300 млрд тенге, а объем доставленных посылок по РК составил около 35,1 млн штук, что на 60% больше, чем в 2017 году», - уточнил Сакен Сарсенов.

Он также добавил, что три фулфилмент-центра и три E-commerce центра компании работают над законодательными инициативами по упрощению экспорта, проводят обучающие курсы для предпринимателей по финансовой, цифровой и налоговой грамотности, а самое главное - работают над созданием комплексной сервисной поддержки в ведении электронной торговли.