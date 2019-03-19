Вторник, 19 Марта 2019 12:08

АрмИнфо. Оперный театр «Ла Скала» решил отказаться от спонсорского контракта с Саудовской Аравией и вернуть уже перечисленные три миллиона евро. Об отказе от договоренностей объявил президент театра и мэр Милана Джузеппе Сала, передает Associated Press.

По контракту, театр получил бы 15 миллионов евро в течение пяти лет взамен на включение в совет директоров саудовского министра культуры.

В начале марта директор «Ла Скалы» Александер Перейра подтвердил, что ведет переговоры об этой схеме финансирования с саудовским правительством и нефтяной компанией Aramco. Его слова вызвали споры в Италии в связи с недавним убийством в Турции саудовского журналиста и общественного деятеля Джамаля Хашогги, напоминает Le Figaro.

18 марта Джузеппе Сала заявил, что совет директоров театра единогласно решил отказаться от соглашения с Эр-Риядом. Он уточнил, что сделка была плохо оформлена и в договоренностях не были прописаны цели, на которые предполагалось тратить саудовские деньги. Сала добавил, что Перейра останется директором театра.

По его словам, «Ла Скала» не собирается отказываться от любых контактов с Эр-Риядом, театр съездит туда на запланированные гастроли и дальнейшее сотрудничество будет зависеть от обстоятельств.

По данным саудовского правительства, Италия является девятым крупнейшим торговым партнером королевства. В связи с убийством Хашогги премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее говорил, что его правительство приостановит продажу оружия Саудовской Аравии. Однако пока никаких решений в этом отношении не было принято, отмечает АР.