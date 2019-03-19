Вторник, 19 Марта 2019 12:06

АрмИнфо.Международный престижный журнал «Global Finance» признал Ардшинбанк лучшим банком Армении 2019 года.Статус «Лучший банк» присвоен на основе исследований следующих показателей деятельности банка: динамика роста активов, уровень доходности, географический охват, стратегические отношения, развитие новых направлений бизнеса и предоставление инновационных продуктов.

«Ардшинбанк удостаивается этой награды второй год подряд, что констатирует правильный вектор развития банка, его надежность, стабильность и эффективность»,- прокомментировал событие председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян.

Согласно пресс-релизу Global Finance, победителями в этом году стали те банки, которые внимательно следили за потребностями своих клиентов на сложных рынках и добились лучших результатов, заложив основы для будущего успеха.

Журнал «Global Finance» признал лучшими банками года и такие авторитетные банки как Bank of America (США), Commerzbank (Германия), Lloyds Bank (Великобритания), BNP Paribas (Бельгия), TBC (Грузия), и пр. С полным списком участников номинации «Самый лучший банк года» журнала Global Finance можно ознакомиться по ссылке https://goo.gl/iB4Mvr.

Ардшинбанк является одним из лидеров по всем ключевым финансовым показателям банковской системы РА. Банк является единственной частной компанией в Армении, которая выпустила еврооблигации на международных рынках капитала, имеет рейтинги международных рейтинговых агентств, равных рейтингу Республики Армения.