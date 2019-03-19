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АрмИнфо.Международный престижный журнал «Global Finance» признал Ардшинбанк лучшим банком Армении 2019 года.Статус «Лучший банк» присвоен на основе исследований следующих показателей деятельности банка: динамика роста активов, уровень доходности, географический охват, стратегические отношения, развитие новых направлений бизнеса и предоставление инновационных продуктов.
«Ардшинбанк удостаивается этой награды второй год подряд, что констатирует правильный вектор развития банка, его надежность, стабильность и эффективность»,- прокомментировал событие председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян.
Согласно пресс-релизу Global Finance, победителями в этом году стали те банки, которые внимательно следили за потребностями своих клиентов на сложных рынках и добились лучших результатов, заложив основы для будущего успеха.
Журнал «Global Finance» признал лучшими банками года и такие авторитетные банки как Bank of America (США), Commerzbank (Германия), Lloyds Bank (Великобритания), BNP Paribas (Бельгия), TBC (Грузия), и пр. С полным списком участников номинации «Самый лучший банк года» журнала Global Finance можно ознакомиться по ссылке https://goo.gl/iB4Mvr.
Ардшинбанк является одним из лидеров по всем ключевым финансовым показателям банковской системы РА. Банк является единственной частной компанией в Армении, которая выпустила еврооблигации на международных рынках капитала, имеет рейтинги международных рейтинговых агентств, равных рейтингу Республики Армения.
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|Пашинян: Озвученная Ереваном позиция по карабахскому урегулированию не нова
|Пашинян уверен, что допрос участников следственного процесса по делу 1 марта прольет свет на вопрос о том, кто убил 10 жертв
|Процесс развития Армении в центре внимания директора Регионального бюро по Европе и СНГ ПРООН
|Тигран Авинян встретился с директором по вопросам Восточного соседства Европейской комиссии
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|Журнал «Global Finance» признал Ардшинбанк лучшим банком Армении 2019 года
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|Армения готова организовать встречу находившегося на своей территории гражданина Азербайджана с семьей: Омбудсмен РА посетил Ибрагимова
|Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
|Вена имеет лучшее в мире качество жизни
|В ЕС запустили систему оповещения о дезинформации
|Президент Туркменистана пригласил бахрейнские компании принять участие в реализации газопроводного проекта до Индии
|Швеция финансово поддержит реформы в "постреволюционной" Армении
|Путин рассказал, чем руководствовался, принимая решение о возвращении Крыма
|Мадлен Олбрайт призвала НАТО не закрывать двери
|Давид Тоноян и представители ереванской делегации МККК обсудили судьбу осужденного в Азербайджане жителя Тавуша Карена Казаряна
|Состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с Зограбом Мнацаканяном
|В Праге пройдет юбилейная встреча стран-членов Восточного партнерства ЕС
|Посол Армении посетил чешский парламент и провел встречи с группой дружбы Чехия- Армения
|Министр: В рамках СЕРА Минобразования намерено предложить партнерам ряд программ в образовательной сфере
|Посольство Армении отреагировало на задержание в Украине гражданина РА, подозреваемого в убийстве охранника Порошенко
|1 человек погиб, несколько пострадали в результате стрельбы в Нидерландах
|Экс -глава общины Шамлух обвиняется в растрате в размере 14.340.000 драмов
|США применили санкции к некоторым членам Международного уголовного суда
|Арарат Мирзоян: Мы высоко ценим проводимую Германией взвешенную политику на Южном Кавказе
|Дмитрий Мариасин назначен постпредом ПРООН в Армении
|Турция и Иран впервые провели совместную операцию против Рабочей партии Курдистана
|Турция и Иран впервые провели совместную операцию против Рабочей партии Курдистана
|ЕС приступил к диалогу с правительством Армении на предмет реформирования образовательной системы
|Посол Армении и зампредседателя СФ РФ обсудили вопросы развития армяно- российского межпарламентского сотрудничества
|Ереван и Минск обсудили взаимодействие в международных структурах
|Сурен Папикян и посол КНР в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Партия "Сасна Црер" начинает сбор подписей для предоставления права голоса на выборах в Армении гражданам РА, стоящим на учете в Арцахе
|Полицейский с целью "откосить" от службы на передовой нанес себе увечье
|Тюрколог: Турция намерена усилить свое влияние на Ближнем Востоке
|В Иране запущены 4 новых участка газового месторождения Южный Парс
|Американский дипломат: Для урегулирования конфликта Армении и Азербайджану необходима наша поддержка
|Рубен Сафрастян: В процессе урегулирования арцахского конфликта начался новый этап
|"Гранд Холдинг" инвестировал $7 млн в строительство жилого дома для своих сотрудников
|Авинян: Политическая команда власти поддерживает демонтаж кафе на прилегающей к Оперному театру территории
|Крупное ДТП с участием 8 автомобилей и двух автобусов произошло в Ереване в районе Аванского моста
|Вице-премьер: Сокращения рабочих мест на первом этапе оптимизации госаппарата не ожидается
|Россия предоставила $1 млн для содействия Армении в борьбе с лесными пожарами
|В Ереване протестуют компании - производители газированных напитков: "Правительство убивает средний бизнес"
|Сергей Копыркин: Россия продолжит содействовать реализации в Армении проектов в рамках ПРООН
|ПРООН при финансовой поддержке России содействует МЧС Армении в деле предотвращения негативных последствий изменения климата
|Эрдоган: Если ЕС откажется от переговоров с Анкарой, интересы Турции не пострадают.
|В РФ и Сирии заявили о давлении США на тех, кто готов содействовать сирийскому возрождению
|Прогноз: На предстоящих выборах стамбульские армяне могут отвернуться от Эрдогана
|Делегация армянских парламентариев прибыла в Берлин
|Петр Свитальски: "Впервые на моей памяти в лице Армении мы имеем партнера, у которого есть точное видение дальнейших действий"
|Массовый расстрел в мечетях Новой Зеландии: число жертв выросло
|Баку: Нарушитель границы Армении - душевнобольной
|Партия "Процветающая Армения" предлагает отказаться от практики несения боевого дежурства солдатами-новичками
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