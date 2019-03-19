Вторник, 19 Марта 2019 11:56

АрмИнфо.19-го марта в отдельных районах Армении ожидаются осадки, сообщила пресс-служба МЧС РА.

Согласно источнику, в горных районах и предгорьях осадки ожидаются в виде снега, в долинах - в виде дождя. С 20 по 23 марта ожидается погода без осадков. Ветер северо- западный с порывами до 3-8 м/с. Днем 19-го марта температура воздуха понизится на 3-4 градуса, с 20 по 21 марта постепенно повысится на столько же.

Днем 19-го марта в Ереване возможны кратковременные осадки. С 20 по 23 марта погода в столице будет без осадков.