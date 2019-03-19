Вторник, 19 Марта 2019 11:55

АрмИнфо. В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно источнику, 19-го марта по положению на 08:30 часов труднопроходимы перевал Варденяц, автодорога Сотк-Карвачар (метель), а также межобщинные автодороги регионов Амасия и Ашоцк Ширакской области, сел Ттуджур, Египатруш, Чкнах, Кучак, Дзораглух, Варденис Арагацотнского марза. На автодорогае Арагац-Талин местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

По данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,

автодорога Степанцминда- Ларс закрыта для грузовых автомобилей.