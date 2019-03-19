Вторник, 19 Марта 2019 11:53

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян посетил гражданина Азербайджана Элвина Алифа оглу Ибрагимова, который оказался в РА после нарушения госграницы и был ранен в ногу пограничниками при задержании. Сейчас Ибрагимов находится в больнице.

Татояна сопровождали адвокат Ибрагимова и следователь, которые в этот момент проводили следственные мероприятия.

Беседа с Ибрагимовым проводилась посредством переводчика с азербайджанского языка. В ходе встречи гражданин АР выразил желание встретиться с семьей, попросив у омбудсмена содействия в этом вопросе.

Татоян обсудил данный вопрос с руководством Службы национальной безопасности Армении. СНБ выразила готовность обеспечить общение гражданина АР с родными посредством телефонной, письменной либо видеосвязи. СНБ также выразила готовность организовать встречу Ибрагимова с членами семьи на территории Армении, гарантируя их безопасность.

В ходе посещения Омбудсмена было также зафиксировано, что состояние здоровья Ибрагимова удовлетворительное удовлетворительное, ему была оказана и оказывается необходимая медпомощь. Татоян вручил Ибрагимову Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке и сообщил, что в случае необходимости последний может обращаться в офис Омбудсмена РА круглосуточно и ежедневно.

О результатах встречи с Ибрагимовым Татоян поговорил и с представителями Международного Комитета Красного Креста.

Ибрагимов был задержан 15 марта в приграничной зоне на северо­востоке Армении. Согласно обнаруженным у него документам, мужчина является жителем Казахского района Азербайджана. В следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Баку уже заявил о наличии психических проблемах нарушителя границы.