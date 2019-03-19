Вторник, 19 Марта 2019 11:11

АрмИнфо.Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Причина нашей встречи не только в моем глубоком уважении к вашей стране, к вам как к доброму представителю Турции в Беларуси. Есть и практическая сторона дела: в середине апреля, вы знаете, у нас официальный визит на высшем уровне в Турцию и встреча с вашим Президентом. Поэтому целый ряд обстоятельств, которые подталкивают нас к этой беседе", - сказал Александр Лукашенко.

В ближайшее время должно состояться заседание белорусско-турецкой межправительственной комиссии. Глава государства рассчитывает, что оно даст хорошие результаты накануне его переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Первым шагом в подготовке своего визита Александр Лукашенко назвал сегодняшнюю встречу с Кезбан Нилваной Дарамой. "Поэтому давайте обсудим наши вопросы с точки зрения тех проблем, которые существуют, - предложил Александр Лукашенко.

- Все хорошее видно, о нем приятно говорить. Тем не менее всегда есть же и проблемы, которые нужно решать. В противном случае не надо было бы встречаться, вести переговоры, если все хорошо. Мы должны решать проблемные вопросы. И я хотел, чтобы мы откровенно обсудили те проблемные вопросы, которые, как вы считаете, нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе".

Как сообщила посол Турции, у нее есть несколько вопросов, которые бы она хотела обсудить с Президентом Беларуси. Эту встречу она также считает частью подготовительной работы в преддверии переговоров глав государств. "Мы не видим проблем в отношениях между нашими странами и считаем это поводом для гордости", - подчеркнула дипломат.

