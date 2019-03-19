Вторник, 19 Марта 2019 00:09

АрмИнфо.Столица Австрии Вена уже десятый год подряд признана лучшим городом по качеству жизни. Город высоко оценен в индексе качества жизни 2019 года, поскольку в нем много зеленых насаждений, дешевый и эффективный общественный транспорт и низкий уровень преступности.

В отчете рассматривается множество факторов, которые делают города привлекательным местом для жизни и привлекательным местом для бизнеса, таких как наличие жилья и школ, а также местная экономика и культурная среда.

Хотя страны Северной Европы, как правило, опережают в списках лучших мест для проживания, их единственный представитель в топ-10 - Копенгаген.Цюрих занял второе место, а Ванкувер занял третье место с Оклендом и Мюнхеном. В целом, восемь из 10 лучших городов находятся в Европе, в то время как города США опустились в рейтинге в этом году, за исключением Нью-Йорка.

К 1950 году в городах проживало 751 миллион человек. К прошлому году этот показатель вырос до 4,2 миллиарда человек, и примерно через 30 лет примерно 68% населения мира будет проживать в городах.

Приблизительно 80% всего ВВП, генерируемого экономической деятельностью, формируется в городах. Это очень важно для обеспечения их долгосрочного успеха: они являются двигателем мировой экономики.

«Мощные возможности на местах являются неотъемлемой частью глобальной деятельности большинства международных компаний и в значительной степени обусловлены личным и профессиональным благополучием людей, которые компании размещают в этих местах», - объясняет Илья Бонич, старший партнер и президент в Мерсере.

«Компании, которые стремятся расширить свою деятельность за рубежом, имеют множество соображений при определении того, где лучше всего разместить персонал и новые офисы. Ключевыми являются релевантные, надежные данные и стандартизированные измерения, которые необходимы для того, чтобы работодатели принимали критические решения о том, где именно открыть офисы, как распределять, размещать и оплачивать свою рабочую силу».