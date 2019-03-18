Понедельник, 18 Марта 2019 23:47

АрмИнфо. Европейский Союз сделал очередной шаг для защиты от возможного внешнего вмешательства в ход выборов в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года. В понедельник, 18 марта, начала работу система быстрого оповещения о дезинформации. Первое заседание ее участников состоялась в тот же день в Брюсселе. Как написал в Twitter по итогам заседания еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, "нам критически важно работать вместе, чтоб противостоять тем, кто пытается манипулировать нашими выборами".

Что представляет собой система быстрого оповещения?

Сама система оповещения о дезинформации - это цифровая платформа для обмена информацией о фейках и для координации реакции на них. Участниками этой системы являются представители как органов ЕС, так и государств-участников организации, назначенные правительствами каждой из 28 стран ЕС. Это сотрудники различных министерств и ведомств. Как говорит один из чиновников Евросоюза, ранее никто не знал, к кому обращаться в той или иной стране по вопросам дезинформации. Теперь же этот вопрос решен. При этом называть имена источник DW отказался.

По замыслу Еврокомиссии, система будет выполнять три основные функции:

- обмен информацией в случаях, когда время является ключевым фактором. Когда кто-либо из участников системы обнаруживает кампанию по дезинформации, система позволит всем остальным быстро узнать об этом.

- обмен информацией, где время не играет роли. Речь идет об аналитике и отчетах, раскрывающих тенденции и способы распространения дезинформации.

- формирование координированной реакции на кампании по распространению фейков и обмен опытом, какие меры по противодействию дезинформации являются наиболее эффективными.

Как показывает практика, есть большие различия в вопросах противодействия дезинформации между странами ЕС. В некоторых из них уже существуют хорошо развитые структуры и инструменты для борьбы с фейками. С помощью новой системы оповещения в Еврокомиссии хотят поспособствовать общему подходу к проблеме дезинформации. Однако что именно государства-члены ЕС будут делать с информацией, полученной из системы, - это уже их дело.

Дезинформация не является незаконной

В системе будет только открытая информация. Обмен секретными данными происходит по другим каналам, в частности, в рамках работы внешнеполитической службы ЕС, занимающейся гибридными угрозами. Пока в Брюсселе планируют ограничить участие в новой системе только странами ЕС. Но при этом работа проходит в сотрудничестве со странами G7, с НАТО и с другими партнерами.

В Еврокомиссии проводят четкое различие между дезинформацией, экстремистским контентом и высказываниями, разжигающими ненависть . Если последние два типа контента запрещены законодательством, то распространение фейков - нет. "Врать в интернете - это незаконным не является", - подчеркивает источник DW в ЕС. Другими словами, власти не могут законодательно запретить дезинформацию. Вместо этого в ЕС говорят о разоблачении фейков: из какого источника они происходят, как их создают и используют. В Брюсселе такой подход считают эффективным.