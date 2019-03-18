Понедельник, 18 Марта 2019 23:21

АрмИнфо. По приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 17-19 марта 2019 года государственный визит в Туркменистан его Величество Король Королевства Бахрейн Хамад Бин Иса Аль Халифа.

Как сообщает официальный сайт главы Туркменского государства, стороны в ходе встреч подчеркнули, что между странами налажены тесные двусторонние связи, многостороннее сотрудничество и близкие отношения между народами.

Говоря об экономическом партнерстве, глава Туркменистана пригласил бахрейнские компании принять участие в реализации перспективного проекта строительства магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, который в настоящее время реализуется высокими темпами.

Обозначив в числе приоритетных направлений сотрудничества такие отрасли, как сельское хозяйство, связь и коммуникации, перерабатывающая и химическая индустрия, Гурбангулы Бердымухамедов также предложил рассмотреть вопрос об экспорте в Бахрейн продукции текстильной промышленности Туркменистана, которая располагает рядом современных предприятий, выпускающих изделия, отвечающие международным стандартам. Эти производственные комплексы осуществляют полный цикл работ – от переработки сырья до выпуска успешно экспортируемой на мировые рынки высококачественной продукции.

К важным направлениям перспективного взаимодействия можно отнести банковскую сферу и градостроительство. Туркменистаном накоплен богатый опыт в области переработки сельхозпродукции, в пищевой промышленности.

В торгово-экономическом партнёрстве, усилении инвестиционной активности ведущая роль отводится частным инвесторам и предпринимательским структурам обеих стран. Говоря об этом, Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил подумать над созданием действующего на постоянной основе Туркмено-бахрейнского делового совета.

Данный Совет мог бы взять на себя инициативу налаживания связей между предпринимательскими союзами, организацию двусторонних мероприятий по обмену опытом между товаропроизводителями, бизнес-форумов, выставок-ярмарок, стать своеобразной площадкой для продвижения и реализации совместных проектов в торговом секторе, производственной кооперации, в сфере услуг и других областях.

Отдельно остановившись на вопросах взаимодействия в транспортно-транзитном секторе, глава государства отметил, что здесь туркменская сторона рассматривает Королевство Бахрейн как важнейшего партнёра с огромным потенциалом для реализации, в первую очередь, проекта транспортного коридора Центральная Азия – Ближний Восток. Наличие в Бахрейне развитой портовой инфраструктуры открывает огромные перспективы в этом направлении.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что первый государственный визит Короля Бахрейна в Туркменистан упрочит дружественные и братские связи между двумя народами, придаст мощное ускорение взаимовыгодному торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Выразив убеждённость в продолжении традиционного взаимодействия на международной арене, Король Бахрейна особо отметил значение проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, способствующей обеспечению мира и безопасности в региональном и глобальном масштабе.

Подчёркивалось также, что бахрейнская сторона с большим уважением принимает предложение туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова о создании совместной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.