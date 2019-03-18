Понедельник, 18 Марта 2019 21:12

АрмИнфо.Министр международного сотрудничества Швеции Питер Эрикссон посетит Армению 21-22 марта. В преддверии визита шведское правительство объявило, что намерено увеличить финансовую поддержку Армении, в ответ на сильную политическую волю предпринять необходимые реформы после "бархатной революции" 2018 года. Об этом говорится в заявлении посольства Швеции в Армении.

"После <бархатной революции> и смены власти в 2018 году в Армении начался активный процесс демократизации. Мы видим сильную политическую волю к проведению необходимых реформ и укреплению демократии, свободы выражения мнений и других основных прав и свобод", - написал министр в своей статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter.

По его словам, тот факт, что число женщин в парламенте Армении увеличилось, является одним из многих признаков прогрессивного движения к переменам в стране. "Таким образом, это подходящий момент для Швеции, чтобы увеличить свою поддержку и внести свой вклад в позитивные события в Армении",- считает он, подчеркнув, что старт двусторонней программы сотрудничества с Швецией в области развития будет означать увеличение финансирования проектов в Армении.

Сегодня Швеция поддерживает несколько региональных проектов в интересах Армении и небольшое количество двусторонних проектов. Как отмечают в посольстве, проекты охватывают важные инициативы, направленные на защиту окружающей среды, расширение политических и экономических прав и возможностей женщин и создание демократических, устойчивых и хорошо функционирующих государственных учреждений. Эти сферы продолжат оставаться важными.

Питер Эрикссон также отметил три приоритетных сферы, в которых Швеция оказывает поддержку процессам демократизации в Восточной Европе. Это, в первую очередь, борьба с коррупцией и создание соответствующих институтов. Во-вторых, защита прав человека, исключение дискриминации и насилия в отношении организаций, занимающихся правами женщин и ЛГБТ- сообщества. И в-третьих, поддержка свободных и независимых СМИ.