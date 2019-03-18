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АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян принял руководителя ереванской делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Клер Мейтро и координатора программ защиты Зураба Бурдули связи с завершением миссии последнего.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, Давид Тоноян, высоко оценив работу Зураба Бурдули, пожелал ему удачи в будущем.
Стороны обсудили вопросы текущей повестки, проводимые мероприятия и дальнейшие шаги в направлении повышения эффективности взаимодействия. Собеседники коснулись судеб без вести пропавших в результате нагорно-карабахского конфликта.
Они обсудили судьбу жителя тавушского села Бердаван Карена Казаряна, в июле 2018 года оказавшегося на территории Азербайджана и в феврале с.г. осужденного на 20- летний срок азербайджанским судом.
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|Давид Тоноян и представители ереванской делегации МККК обсудили судьбу осужденного в Азербайджане жителя Тавуша Карена Казаряна
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|Посольство Армении отреагировало на задержание в Украине гражданина РА, подозреваемого в убийстве охранника Порошенко
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|Турция и Иран впервые провели совместную операцию против Рабочей партии Курдистана
|Турция и Иран впервые провели совместную операцию против Рабочей партии Курдистана
|ЕС приступил к диалогу с правительством Армении на предмет реформирования образовательной системы
|Посол Армении и зампредседателя СФ РФ обсудили вопросы развития армяно- российского межпарламентского сотрудничества
|Ереван и Минск обсудили взаимодействие в международных структурах
|Сурен Папикян и посол КНР в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Партия "Сасна Црер" начинает сбор подписей для предоставления права голоса на выборах в Армении гражданам РА, стоящим на учете в Арцахе
|Полицейский с целью "откосить" от службы на передовой нанес себе увечье
|Тюрколог: Турция намерена усилить свое влияние на Ближнем Востоке
|В Иране запущены 4 новых участка газового месторождения Южный Парс
|Американский дипломат: Для урегулирования конфликта Армении и Азербайджану необходима наша поддержка
|Рубен Сафрастян: В процессе урегулирования арцахского конфликта начался новый этап
|"Гранд Холдинг" инвестировал $7 млн в строительство жилого дома для своих сотрудников
|Авинян: Политическая команда власти поддерживает демонтаж кафе на прилегающей к Оперному театру территории
|Крупное ДТП с участием 8 автомобилей и двух автобусов произошло в Ереване в районе Аванского моста
|Вице-премьер: Сокращения рабочих мест на первом этапе оптимизации госаппарата не ожидается
|Россия предоставила $1 млн для содействия Армении в борьбе с лесными пожарами
|В Ереване протестуют компании - производители газированных напитков: "Правительство убивает средний бизнес"
|Сергей Копыркин: Россия продолжит содействовать реализации в Армении проектов в рамках ПРООН
|ПРООН при финансовой поддержке России содействует МЧС Армении в деле предотвращения негативных последствий изменения климата
|Эрдоган: Если ЕС откажется от переговоров с Анкарой, интересы Турции не пострадают.
|В РФ и Сирии заявили о давлении США на тех, кто готов содействовать сирийскому возрождению
|Прогноз: На предстоящих выборах стамбульские армяне могут отвернуться от Эрдогана
|Делегация армянских парламентариев прибыла в Берлин
|Петр Свитальски: "Впервые на моей памяти в лице Армении мы имеем партнера, у которого есть точное видение дальнейших действий"
|Массовый расстрел в мечетях Новой Зеландии: число жертв выросло
|Баку: Нарушитель границы Армении - душевнобольной
|Партия "Процветающая Армения" предлагает отказаться от практики несения боевого дежурства солдатами-новичками
|Пашинян решил с необъявленным визитом посетить села: Важно на месте узнать, как живут, чем дышат сельчане
|По инициативе Погрануправления ФСБ России в Армении стартовала акция "Зеленая граница"
|МО Армении: Обезврежен нарушивший армяно-азербайджанскую госграницу азербайджанец
|Армянский национальный комитет Новой Зеландии осудил нападение на мечеть в Крайстчерче
|МИД ответил Аскерову: Азербайджанцы въезжают в Армению без каких-либо препятствий
|Араик Арутюнян отбыл в Иерусалим
|В Ереване состоялись армяно-белорусские межмидовские консультации
|Посол Армении в Кувейте с замминистра иностранных дел Кувейта по Европе обсудили активизацию двусторонних отношений
|Никол Пашинян направил премьер-министру Новой Зеландии телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с терактом
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|Азербайджанские ВС применили 60-миллиметровый миномет
|В МО Армении прошла конференция, посвященная вопросам этики и реформ эффективного управления
|Армянские парламентарии во главе со спикером отбудут в Германию
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