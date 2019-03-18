Понедельник, 18 Марта 2019 19:32

АрмИнфо. На левом берегу Астаны построят крупнейшую в Казахстане мечеть. В закладке капсулы принял участие Президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы строим основное, главное здание мечети, которая по объему будет самой большой в нашем регионе и не только. Во всем мусульманском мире это не только культовое сооружение, но объект знаковый для столицы страны по своей красоте, посещаемый нашими гостями, туристами", - сказал Президент страны на торжественной церемонии закладки капсулы в основании мечети.

Мы изучили, посмотрели все действующие мечети, построенные раньше и сейчас. Выбрали самые лучшие проекты. Я сам смотрю проект, я сам буду от начала и до конца следить за строительством и окончанием строительства этого объекта, который мы, так же собравшись с вами, откроем", - отметил Глава государства.

Президент заверил, что мечеть будет построена полностью на добровольные пожертвования и спонсорские средства. "В преддверии праздника Наурыз, мы начали это благородное дело. Для этого мы открыли фонд для деловых кругов, в целом казахстанцев. Из госбюджета не потрачено ни одного тиына. Мы, мусульмане, и мы знаем, что самое большое дело - строить мечеть. Кроме того, это не просто религиозный объект, он также будет одним из туристических объектов Астаны", - добавил Президент.

Мечеть будет располагаться за территорией EXPO-2017, между проспектами Кабанбай батыра и Мангилик Ел. Ожидается, что она сможет вместить до 30 тысяч человек и станет самой большой мечетью в стране и Центральной Азии. Строительство должно завершиться через два года.

Новая мечеть будет располагаться на площади 9,4 гектара. Общая площадь здания достигнет 57 тысяч квадратных метров. Минареты мечети будут возвышаться на высоте 130 метров, а высота главного купола составит 88,2 метра. Вместимость молельного зала для мужчин составит 15 тысяч человек, в женский молельный зал одновременно смогут попасть около 3 тысяч человек. Вместимость двора и других помещений достигнет 12 тысяч человек.

Сейчас самой большой в Казахстане считается мечеть Хазрет Султан. Она расположена на правом берегу Астаны и может вместить до 10 тысяч человек. Площадь всей мечети Хазрет Султан составляет свыше 11 гектаров, а площадь сооружений составляет 17 700 квадратных метров.

Сейчас на месте строительства пустырь. Отсюда открывается вид на сферу "Нур Алем", чуть дальше видна стройка "Абу-Даби Плаза".

