Понедельник, 18 Марта 2019 19:19

АрмИнфо. В Центральном Государственном музее РК состоялся традиционный фестиваль «Краски Наурыза», посвященный весеннему празднику Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках данного мероприятия наряду с множественными культурно-познавательными программами организовывается выставка - «Сыр сақтаған сандықтар...» из фондовой коллекции ЦГМ РК, имеющая ценнейшее этнографическое значение.

«Выставка достаточно яркая и красочно будет раскрывать суть этого праздника в том смысле, что сундуки являясь одними из составных универсальных частей мебели у казахов-кочевников, выполняли много функциональных значений. Туда можно было складывать какие-то драгоценности, сладости для гостей, как это принято у казахов, одежды и другие», - говорит замдиректора по научной работе ЦГМ РК Галия Темиртон.

Она добавила, что в сундуках хранились самые ценные предметы предков, предметы имеющие ритуально-обрядовое значение: волосы младенца, постриженные после сорока дней рождения, саукеле невестки и т.д.

Организаторы выставки напомнили, что мастера по сей день изготавливают сундуки и колыбели (бесік), продолжая древние обычаи. Таким образом, они хотят сохранить для будущего поколения данные артефакты. Кроме того, на выставке демонстрируются свыше 50-ти редких и уникальных предметов быта и декоративно-прикладного искусства казахов ХIX - первой половины XX вв.

Здесь вниманию посетителей также представлены работы художников и скульпторов Казахстана «Көктем шуағы». Выставка будет длиться до конца апреля в государственном музее.

Стоит отметить, что в рамках открытия фестиваля организаторы устроили концертную программу, экскурсию для гостей, а также для социально незащищенных категорий населения - детям-сиротам и учащихся коррекционных школ города.