Понедельник, 18 Марта 2019 18:56

АрмИнфо. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в Третьей конференции по поддержке будущего Сирии и региона в Брюсселе.

В конференции приняли участие высокопоставленные представители 57 стран и 20 международных организаций для обсуждения ключевых аспектов сирийского кризиса: политического, гуманитарного и регионального развития.

Конференция была направлена на дальнейшую мобилизацию усилий международного сообщества по поддержке сирийского народа и достижению прочного политического решения сирийского кризиса.

Участники рассмотрели наиболее важные гуманитарные проблемы и вопросы устойчивости, затрагивающие сирийцев и страны, принимающих сирийских беженцев.

Открывая конференцию, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что целью принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2254 в 2015 году является политический процесс, который осуществляется и возглавляется самими сирийцами, при поддержке ООН, для создания инклюзивного управления в Сирии. Данная резолюция предусматривает ряд шагов – от составления проекта новой конституции до свободных и справедливых выборов под наблюдением ООН. «Я лично попросила трех гарантов Астанинского процесса поддержать создание конституционного комитета и мер по построению доверия между сторонами, включающего освобождение заключенных. Нам всем предстоит большая работа для достижения положительного разрешения сирийского кризиса», – подчеркнула в ходе выступления Ф. Могерини.

В ходе своего выступления М.Тлеуберди сообщил, что в апреле этого года состоится 12-й раунд Астанинского процесса по Сирии. Успешные обмены задержанными, проведенные 24 ноября 2018 года и 12 февраля 2019 года между сирийским правительством и вооруженной оппозицией в рамках реализации соглашений, достигнутых в Астане, являются значительным шагом вперед в разработке мер укрепления доверия между конфликтующими сторонами.

Казахстанский дипломат также отметил успешность проведения операции «Жусан» по возвращению 47 граждан Казахстана из Сирии на Родину, а также рассказал о намерении нашей страны основать культурный центр в Дамаске на основе существующего центра Аль-Фараби, построенного Правительством Казахстана в 2012 году.

Участники конференции подтвердили политическую и финансовую поддержку международного сообщества соседним с Сирией странам, в частности, Ливану, Иордании и Турции, а также Ираку и Египту. По итогам конференции страны-доноры выделили финансовую помощь Сирии и соседним странам, принимающим беженцев, в размере 6,2 млрд. евро в 2019 году, а также 2,1 млрд. евро в 2020 году.

По итогам конференции сопредседатели приняли декларацию, в которой подтвердили приверженность всех стран участниц конференции мирному урегулированию конфликта и всесторонней финансовой и социальной поддержке сирийского народа.