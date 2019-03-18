Понедельник, 18 Марта 2019 18:55

АрмИнфо. В Министерстве иностранных дел состоялось 52-е заседание Комиссии по вопросам сотрудничества Республики Казахстан с международными организациями.

На заседании рассматривались вопросы укрепления сотрудничества Казахстана с международными организациями, в том числе в контексте реализации целей и задач стратегического развития страны, обозначенных Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

«Наша цель - не сбавлять темпа и продолжать активную совместную работу по повышению практической отдачи от сотрудничества с международными организациями, повышению роли Казахстана в процессах принятия решений в глобальных и региональных организациях. Это имеет важное значение в свете стоящих перед страной задач по вхождению в 30-ку наиболее развитых стран», - отметил заместитель Министра иностранных дел Ержан Ашикбаев.

«Для этого в условиях нарастающей глобальной конкуренции необходимо продолжать системную перестройку подходов к сотрудничеству, фокусируясь на вопросах продвижения внешнеэкономичеких интересов нашей страны», - конкретизировал Е.Ашикбаев.

Особое внимание было уделено анализу эффективности членства Казахстана в международных организациях. Был заслушан отчет Министерства внутренних дел РК об их взаимодействии с профильными международными структурами. Кроме того, рассмотрены предложения ряда заинтересованных госорганов, в том числе по вопросам присоединения к Форуму стран экспортеров газа, размещения в Казахстане Офиса регионального советника по противодействию коррупции Управления ООН по наркотикам и преступности по Центральной Азии. Отдельным пунктом повестки дня были вынесены актуальные вопросы сотрудничества Казахстана в рамках Монреальского Протокола к Венской конвенции об охране озонового слоя.

По итогам заседания государственным органам рекомендовано активней использовать возможности и потенциал курируемых международных организаций, фондов и программ в укреплении экономической составляющей сотрудничества, улучшении бизнес-климата, социальной политики, решении специфических вопросов развития, реализации инвестиционных проектов, развитии электронной коммерции, интеграции малого и среднего бизнеса в глобальную торговлю и др.