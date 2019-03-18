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 Понедельник, 18 Марта 2019 18:18
Марианна Мкртчян

В Праге пройдет юбилейная встреча стран-членов Восточного партнерства ЕС

В Праге пройдет юбилейная встреча стран-членов Восточного партнерства ЕС

АрмИнфо. Новоназначенный посол РА в Чехии Ашот Овакимян встретился с заместителем главы МИД Чешской Республики по вопросам Европы Алешем Хмеларжи (Ales Chmelar).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, чешский дипломат высоко оценил уровень армяно-чешских отношений, коснулся их активности и многогранности, подчеркнув важность углубления сотрудничества между двумя странами в политической и экономической областях.

В свою очередь Овакимян рассказал о шагах, предпринимаемых посольством РА для развития двустороннего сотрудничества, представил реформы, осуществляемые в Армении, внешнеполитические приоритеты РА, последние процессы вокруг нагорно- карабахского конфликта, разъяснив позицию РА.

Армянский дипломат уделил особое внимание отношениям с Евросоюзом, подчеркнув важность ускорения процесса ратификации чешским парламентом соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) Армения-ЕС, а также начала переговоров о либерализации визового режима между Ереваном и Брюсселем.

Собеседники обсудили календарь взаимных визитов на высоком уровне, а также коснулись юбилейной встречи стран-членов Восточного партнерства ЕС, который состоится в Праге 16-17 апреля  и будет посвящен экономическим вопросам.

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