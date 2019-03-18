Понедельник, 18 Марта 2019 18:17

АрмИнфо.Новоназначенный посол Армении в Чешской Республике Ашот Овакимян был принят Группой дружбы Чехия-Армения при Палате депутатов Чехии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, на встрече Овакимян выразил благодарность за принятие чешским парламентом резолюции по признанию Геноцида армян, высоко оценив большую работу и тот путь, который был проделан благодаря эффективной работе парламентов и посольств двух стран. Он выразил надежду, что и в будущем эффективное сотрудничество будет сохраняться на прежнем уровне.

Посол РА представил текущее состояние армяно-чешских двусторонних отношений, приоритеты внешней политики Армении, межпарламентские отношения и прояснил позицию РА по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Посол также ответил на многочисленные вопросы депутатов, касающиеся внутриполитической и экономической ситуации в Армении, товарооборота между странами, экспортного потенциала РА и сферы информационных технологий.

Посол Армении также коснулся процесса ратификации Договора о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, отметив его важность для РА, выразив надежду на то, что ратификация документа будет ускорена со стороны чешского парламента