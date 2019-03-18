Понедельник, 18 Марта 2019 18:10

АрмИнфо. В рамках соглашения СЕРА (о всеобъемлющем и всестороннем сотрудничестве ЕС-РА - Ред.) Министерство образования и науки РА намерено предложить партнерам ряд программ, способствующих решению проблем в сфере образования страны.

Об этом 18 марта в ходе мероприятия, приуроченного старту диалога ЕС с правительством Армении о реформировании образовательной системы, заявил министр образования и науки РА Араик Арутюняна. В этом ключе он выразил удовлетворенность касательно переговоров в рамках СЕРА.

<Вам известно, что в правительственной программе, в самой преамбуле, обозначено, что новое правительство Армении стремится к развитию высокотехнологичной экономики. А без внедрения специальных инструментов в образовательный процесс, в частности, в национальную систему образования, мы не сможем решить эту проблему>, - подчеркнул он.

В продолжение к сказанному министр отметил, что на сегодняшний день проблемы в этой области многочисленны. В частности, Арутюнян подчеркнул, что при наличии блестящей молодежи - граждан ХХ? века, которые сыграли решающую роль в реализации последних событий, Армения, к сожалению, все еще имеет систему образования ХХ века. <Наблюдается тенденция, когда определенные группы бенефициаров вместо того, чтобы стремиться к гражданам ХХI, напротив, пытаются вернуть все в век XX>, - заметил он. В этом направлении, по словам министра, предстоит колоссальный объем работы, к которому правительство более чем готово.

Арутюнян также высоко оценил возможность реализацию программ в сотрудничестве с ЕС. Он отметил, что с момента назначения на должность министра, уже были проведены многочисленные встречи и конкретные работы. В контексте реализации годичного плана действий министр подчеркнул важность реализации программы EU4Innovation, а также другие программы сотрудничества, запланированные на 2020 год.