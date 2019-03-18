Понедельник, 18 Марта 2019 18:08

АрмИнфо.Посольство Армении в Украине готово содействовать следствию по делу об убийстве Олександра Бухтатог. Об этом говорится в распространенном заявлении дипведомства.

<С болью узнали из прессы о трагической и шокирующей смерти гражданина Украины Олександра Бухтатого и возможной вовлечённости в нее граждан Армении. Посольство Республики Армения в Украине выражает глубокое соболезнование семье и близким Олександра, и решительно осуждает любое насилие.

Выражаем уверенность, что правоохранительные органы Украины проведут всестороннее и объективное расследование преступления и виновные будут найдены и понесут наказание в соответствии с Законом>, - говорится в заявлении.

Напомним, что в пятницу, 15 марта, Шевченковский райсуд Киева арестовал гражданина Армении, подозреваемого в нападении на работника Администрации президента Украины. Как сообщили в столичной прокуратуре, 25-летнего гражданина Армении взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Подозреваемому вменяют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). Личность второго нападавшего устанавливается.

Напомним, что утром 14 марта на улице Багговутовской в Киеве обнаружили тело неизвестного мужчины, которое лежало напротив ворот церкви. Погибшим оказался сотрудник Администрации президента Александр Бухтатий.

Следователи выяснили, что на сотрудника АП напали двое человек с целью ограбления. Во время разбойного нападения они как минимум четыре раза ударили сотрудника АП по голове, в результате чего мужчина упал на землю. На следующее утро тело мужчины обнаружили прохожие. Предварительно установлено, что 46-летний киевлянин умер в результате хронической ишемической болезни сердца