Понедельник, 18 Марта 2019 17:59

АрмИнфо.Несколько человек были ранены в понедельник в голландском Утрехте, где неизвестный открыл стрельбу в трамвае, сообщила полиция.По полученным данным, в результате стрельбы погиб по крайней мере один человек. Сообщает DAILY SABAH.

Полиция Нидерландов считает, что вооруженное нападение в трамвае могло быть терактом.

На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов.

Голландская полиция позже в понедельник идентифицировала нападающего — им является 37-летний Гекмен Таниш турецкого происхождения.

Власти Нидерландов в понедельник усилили меры безопасности по всей стране в связи с инцидентом со стрельбой в городе Утрехте, который, по мнению полиции, мог быть терактом. Об этом сообщила на своем сайте Нидерландская радиовещательная корпорация НРК.

По ее данным, полиция взяла под усиленную охрану комплекс зданий Бинненхоф в Гааге, где располагается парламент и резиденция премьер-министра. В состояние повышенной готовности приведена полиция Амстердама, усилена охрана амстердамского международного аэропорта Схипхол. В Роттердаме полиция усиленно патрулирует улицы вокруг вокзалов и мечетей.

Ранее в понедельник стало известно, что власти Нидерландов повысили до самого высокого уровень террористической угрозы для провинции Утрехт. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности.