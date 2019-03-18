Понедельник, 18 Марта 2019 17:55

АрмИнфо. Экс -глава общины Шамлух обвиняется в растрате в размере 14.340.000 драмов.

Как сообщает пресс-служба полиции, эк-глава общины Шамлух, используя свое служебное положение, с января 2007 по октябрь 2017 гг взял своего друга на работу в обладминистрацию в качестве водителя, однако, тот не ходил на работу. В итоге, на его имя в качестве зарплаты за эти годы было перечислено 8.300.000 драмов, которые были присвоены сельским старостой.

Кроме того, в феврале 2012 года экс -глава области, используя свое служебное положение, устроил на работу в обладминистрацию своего брата, который также не ходил на работу, но из госбюджета на его имя было выделено 6.040.000 драмов.

В результате, экс -глава общины Шамлух с 2007 по 2017 гг присвоил из госбюджета сумму в 14.340.000 дрмаов.

В отношении экс -глава общины Шамлух возбуждены уголовные дела по 179 (присвоение или растрата) и 314 (служебный подлог) статьям УК РА. Ведется следствие.