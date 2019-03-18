Понедельник, 18 Марта 2019 17:17

АрмИнфо. Турция и Иран в понедельник впервые провели совместную антитеррористическую операцию против членов Рабочей партии Куридстана (РПК). Об этом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

"Сегодня в 8 утра (время совпадает с мск) мы вместе с Ираном впервые провели совместную операцию", - приводит его слова телеканал TRT, не указав, на территории какой страны она была проведена.

Как уточняет Anadolu, направленная против РПК операция Анкары и Тегерана носит продолжительный характер. Совместные действия предпринимаются на турецко-иранской границе. "О результатах операции мы объявим позднее", - подчеркнул Сойлу.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. После обострения конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военнослужащих и сотни боевиков. В Турции, как и в Иране, РПК считают сепаратистской террористической организацией.