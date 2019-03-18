Понедельник, 18 Марта 2019 17:25

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян, находящийся с официальным визитом в Германии 18 марта выступил в парламенте Берлина.

Как сообщает пресс-служба парламента, в своем выступлении Мирзоян заявил: "В воспоминаниях людей еще свежа разделяющая тот же народ, страну и ваш любимый город берлинская стена. 9 ноября 1989 г. объединившемуся вокруг идеи Единой Германии немецкому народу удалось разрушить то, что привело к воссоединению Германии 3 октября 1990 г. и открыть новую страницу во всемирной истории. Мир вновь рад видеть единую и динамично развивающуюся Германию".

Касаясь ситуации в Армении, он отметил, что развернувшаяся борьба граждан республики во имя демократии, защиты прав человека и верховенства закона привела в марте-апреле 2018 г. к бархатной, ненасильственной революции, полностью совершенной конституционным путем.

"Сейчас мы должны укреплять демократическую модель и развивать ее эффективность. В этом аспекте считаем важным упрочение наших отношений с ЕС. Полны решимости вместе со своими европейскими партнерами расширять и углублять процесс институциональных реформ. Мы высоко ценим также проводимую Германией взвешенную политику на Южном Кавказе и содействие Армении в различных сферах", - отметил Мирзоян.

Спикер также заявил, что установившийся между двумя странами высокий уровень политического диалога, межпарламентское сотрудничество, расширяющееся в двустороннем и многостороннем форматах взаимодействие, активизация экономических и культурных связей - красноречивое свидетельство дальнейшего углубления сотрудничества.

"В контексте углубления армяно-германских отношений особую роль могут сыграть столицы обеих стран.

Надеюсь, Берлин и наш 2800-летний Ереван смогут разработать совместные программы сотрудничества - чтобы учиться друг у друга и обмениваться опытом",- заявил Мирзоян.