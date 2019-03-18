Понедельник, 18 Марта 2019 17:23

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с директором Регионального бюро по Европе и СНГ, замуправляющего ПРООН Миряной Шполярич Эггер отметил важную роль четвертьвековой деятельности Программы развития ООН в РА.

Как сообщили АрмИнфо в МИД РА, Мнацаканян подтвердил готовность армянской стороны осуществить шаги по укреплению и расширению партнерства, на благо национализации и реализации в Армении целей Устойчивого развития.

Коснувшись внутриполитических процессов в Армении и реформ, проводимых правительством на основе широкого мандата, полученного от народа, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность эффективного взаимодействия с международными партнерами, в том числе и с ПРООН.

Собеседники наметили повестку развития Армении и рамки сотрудничества с ПРООН в области развития экономики, основанной на информационных технологиях, инновациях и творческом образовании.

Мнацаканян рассказал о подготовительных работах к 23-ему международному форуму Информационных технологий, который пройдет в октябре в Ереване.

В конце встречи Мнацаканяну было вручено письмо о назначении Дмитрия Мариасина постоянным представитель Программы развития ООН в Армении.