Понедельник, 18 Марта 2019 17:15

АрмИнфо.ЕС объявил сегодня старт диалога с правительством Армении на предмет реформирования образовательной системы РА и создания центра, в котором будут проводить переподготовку молодых специалистов для рынка труда. Об этом 18 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в РА Петр Свитальский.

<Мы убеждены, что вопрос образования играет крайне важную роль в программе правительства, что в действительности является верным стратегическим выбором>, - сказал он в приветственной речи во время мероприятия, приуроченного старту диалога. В продолжение к сказанному Свитальский выразил готовность со стороны ЕС поделиться с Арменией образовательными реформами для усовершенствования системы управления. <Мы, как ЕС, очень рады, что сотрудничаем с таким правительством, которое особое внимание уделяет именно образованию. Со своей стороны мы посодействуем и предоставим нашу поддержку>, - констатировал Посол.

Директор департамента Восточного партнерства Гендиректората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит подчеркнул: <Рады, что для армянского правительства вопрос молодежи и образования является приоритетным, также как и для нас>. Он подчеркнул, что старт диалога ЕС с правительством Армении позволит обсудить и увидеть возможности для развития дальнейшего сотрудничества.

В этом ключе он напомнил о встрече, состоявшейся в Брюсселе с премьер-министром РА, в ходе которой глава армянского правительства в качестве приоритетов правительства назвал молодежь и образование. <Мы рады и готовы работать с вами по многочисленным вопросам, касающимся этой сферы>, - сказал он, отметив, что Армения традиционно была ведущей страной в области инженерии, математики, инноваций и фундаментальной науки благодаря научному потенциалу и человеческому капиталу. <Сейчас у нас есть возможность оказать вам содействие в реализации в действительности ошеломляющих революционных реформ. Также хотелось бы работать с вашей страной в контексте Туринского процесса в рамках Европейский Фонд Образования. Мы готовы дальше инвестировать в эту сферу, и желаем продолжить сотрудничать с вами>, - подчеркнул представитель ЕС.