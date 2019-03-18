Понедельник, 18 Марта 2019 17:11

АрмИнфо.Министр территориального управления и развития Сурен Папикян 18 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Армении Тяна Эрлуна.

Поприветствовав посла, министр отметил, что армяно-китайские торгово-экономические и межкультурные связи с многовековой историей на практике имеют большой потенциал развития. При этом министр подчеркнул необходимость их наполнения новым содержанием и компонентами.

Папикян также отметил, что дружественные отношения между провинциями РА и Китая постепенно оказывают положительное влияние на расширение межгосударственной повестки дня.

Посол Китая поблагодарил министра за прием и отметил, что Министерство играет ключевую роль в динамичном развитии армяно-китайских отношений.

По словам посла, армяно-китайское децентрализованное многостороннее сотрудничество на межрегиональном уровне является одним из приоритетов правительства Китая.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с углублением административно-территориального сотрудничества, активизацией двусторонних экономических связей, реализацией инфраструктурных проектов со стороны китайских компаниями в Армении.