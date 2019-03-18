Понедельник, 18 Марта 2019 15:51

АрмИнфо. Партия "Сасна Црер" начинает сбор подписей для предоставления права голоса на выборах в РА гражданам Армении, стоящим на учете в Арцахе. Об этом говорится в заявлении арцахского крыла партии "Сасна Црер".

Собранные подписи партия намерена представить в ЦИК Армении для решения данной проблемы. Примечательно, что партия требует допустить к участию на выборах в Армении граждан Арцаха. С этой целью "Сасна црер" настаивает на проведении соответствующих конституционных и законодательных реформ