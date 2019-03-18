Понедельник, 18 Марта 2019 15:22

АрмИнфо.В Следственном комитете Армении уличили полицейского, несущего службу на передовой, в намеренном нанесении себе тяжких телесных повреждений с целью "откосить" от воинской службы.

Согласно сообщению СК РА, поступившем в АрмИнфо, 2 сентября 2018 года в 21:55 часов по местному времени в шестой гарнизонный следственный отдел поступило сообщение из N-ой воинской части о том, что в тот же день, в районе 21:00 часов на боевом посту в результате перестрелки с противником огнестрельное ранение в области левого плеча получил стрелок-снайпер из N-ой части полицейских сил.

В СК проинформировали, что по факту было возбуждено уголовное дело по признакам п. 13 ч. 2 ст. 34-104 УК РА. В рамках уголовного дела, раненный полицейский был признан пострадавшим и дал свидетельские показания, согласно которым он 02.09.18 г. согласно графику с 19:00 часов до 21:00 осуществлял надзорную службу на передовой. В 20:30 часов, согласно показаниям, военнослужащий ВС АР проник в траншею на позициях армянских ВС. В результате перестрелки, согласно материалам дела, служащий полицейских войск РА получил огнестрельное ранение в левое плечо. Вышеуказанный полицейский по приказу начальника полиции РА был награжден медалью первой степени "за отличное несение полицейской службы".

Однако, позже судмедэкспертиза показала, что полицейский сам нанес себе увечья из снайперской винтовки закрепленной за ним, что привело к временному прекращению им осуществления служебных полномочий.

Согласно делу, затем полицейский осознано дал заведомо ложные показания, а для правдивости и подкрепления своих показаний он произвел 12 выстрелов в направлении позиций противника.

"Полицейскому предъявлены обвинения по признакам ч.1 ст 363 УК РА, п1 и2 ч.2 ст. 333 УК РА, ч.2 ст.371 УК РА. С него взята подписка о невыезде следствие по делу продолжается", - проинформировали в Следственном комитете Армении.

Служащие внутренних войск Полиции РА стали нести службу на передовой с августа 2018 года. Решение об этом было принято кабмином в июне 2018 года.