Понедельник, 18 Марта 2019 12:56

АрмИнфо.Представители компаний, занимающихся производством газированных напитков, продолжают акцию протеста у здания Правительства Армении. Они протестуют против проекта поправок "Об изменениях и дополнениях в Налоговый кодекс РА", который предусматривает увеличение налогового бремени для производителей <газировок>.

Правительство Армении 7-го марта на очередном заседании кабмина одобрило проект поправок "Об изменениях и дополнениях в Налоговый кодекс РА". В числе прочих изменений, с целью возмещения налоговых потерь бюджета в результате снижения ставки подоходного налога и налога с оборота, а их суммарный негативный эффект для бюджета оценивается в размере 39 млрд драмов, Минфин изначально предлагал расширить список подакцизных товаров, включив в него напитки с содержанием сахара 5 гр и более на 100 гр продукта в размере 10% от стоимости, но не менее 30 драмов за 1 литр. Благодаря этому, налоговые доходы госказны увеличатся на 3 млрд драмов. Инициатива была распространена только на газированные напитки, без минеральной воды.

Как заявляют представители компаний - производителей, в результате новых налоговых регулировок повысятся цены на производимую ими продукция, что приведет к снижению спроса на товар. Дабы удержаться на рынке, производители будут вынуждены сократить рабочие места, но и это долго не протянется и вскоре на рынке останутся только крупные игроки. "Нет монополизации", "Нет безработице", "Правительство убивает средний бизнес", - скандируют они, и требуют встречи с вице­премьером Мгером Григоряном.

Тем не менее, с протестующими вышел пообщаться помощник премьер-министра Наири Саркисян, поскольку, по его словам, "Мгер Григорян на совещании". Он пообещал завтра организовать встречу с вице-премьером Григоряном, представителем Минфина, и министерства здравоохранения. Представители компаний, производителей газировок, пообещали собраться у здания правительства еще раз, если вопрос не разрешится до четверга, и высказать свой решительный протест против "драконовского налога".

Напомним, что на заседании правительства, в ходе которого был утвержден документ, министр здравоохранения Арсен Торосян заявил, что философия, которая изначально была поставлена в основе документа, деформировалась. "Так называемый налог на сахар, перестал быть налогом на сахар, поскольку мы отстранились от идеи вредности сахаросодержащих напитков, оставляя вне рамок регулирования документа остальные напитки с содержанием сахарa, которые не менее вредны", - подчеркнул он. Таким образом, как считает Торосян, и речи быть не может о заботе об общественном здоровье.