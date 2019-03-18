Понедельник, 18 Марта 2019 12:08

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил призыв Европейского парламента (ЕП) к прекращению переговоров по членству Турции в Европейском союзе.

Как сообщает турецкое агентство "Анадолу", комментируя доклад ЕП о необходимости отказа от диалога с Анкарой в вопросе членства в ЕС, турецкий лидер заявил, что критика Европарламента в отношении Турции основана всецело на аргументах сторонников террористического течения Фетуллаха Гюлена и террористов PKK.

«Будь у противников Анкары хоть малейший шанс, Турцию без промедления отдали бы этим преступным организациям», - сказал Эрдоган на предвыборном митинге в провинции Измир.

Президент Эрдоган привлек внимание к тому факту, что все решения Европарламента носят рекомендательный характер.

По словам президента Турции, даже если Евросоюз учтет позицию ЕП и откажется от переговоров с Анкарой, интересы Турции не пострадают.

«Принимайте решение! Турция готова к подобному развитию событий. Хотя лично я полагаю, что в Евросоюзе не смогут пойти на этот шаг», - сказал турецкий лидер.