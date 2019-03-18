Понедельник, 18 Марта 2019 12:12

АрмИнфо.Россия продолжит содействовать реализации в Армении проектов в рамках Программы развития ООН. Об этом 17 марта в Национальном заповеднике "Хосровский лес" в рамке Программы развития ООН "Смягчение последствий изменения климата в Армении путем развития потенциала управления лесными и полевыми пожарами" заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Армяно-российское сотрудничество в вопросе борьбы с лесными пожарами относительно небольшая, но очень важная часть братского стратегического партнерства, которая осуществляется в тесном взаимодействии с партнерами России из ООН", - сказал российский дипломат, и в этом контексте напомнив, что посредством ПРООН при российском финансировании на территории Армении осуществляется ряд проектов.

По убеждению Копыркина, каждая из этих реализуемых проектов по-своему вносит важный и конкретный, практический вклад в улучшение жизни населения на местах в различных районах страны. "Данная работа будет продолжена. Хотел бы также выразить благодарность коллегам из ООН, за то, что они очень эффективно и умело реализуют проекты, конвертируя то финансирование, которое идет из бюджета РФ для реализации реальных проектов в Армении", - резюмировал российский дипломат.

В свою очередь министр экологии Армении Эрик Григорян напомнил, что два года назад российская сторона оказала существенную помощь в тушении пожара в национальном заповеднике "Хосровский лес".

"Свой значительный вклад внесли в тушении пожара в заповеднике как сами сотрудники заповедника, так и Министерств экологии и чрезвычайных ситуаций Армении, а также жители общин. Кроме того, содействие оказала и российская сторона, которая выслала на помощь самолет Ил-76 МЧС РФ. Экипажу российского ИЛ-76 приходилось работать в непривычных для себя условиях высокогорья. Их усилиями удалось не допустить дальнейшего распространения пожара, что очень важно, поскольку Национальный заповедник "Хосровский лес" - это не просто лес, а важнейшее место, с точки зрения мирового биоразнообразия", - заверил армянский министр.

В то же время он коснулся программы "Смягчение последствий изменения климата в Армении путем развития потенциала управления лесными и полевыми пожарами", и подчеркнул, что сегодня конечная цель реализации этого проекта, становление в Армении хорошей, современной, реализуемой в он-лайн режиме системы управления лесными пожарами. "Использование инновационных механизмов позволит достичь в десятки раз больших положительных результатов, при меньших ресурсах", - сказал Григорян, при этом выразив благодарность российской стороне за поддержку в деле реализации данной программы.

Между тем, министр чрезвычайных ситуаций Армении Феликс Цолакян в ходе своего выступления на мероприятии подчеркнул, что иногда

маленькие инструменты и спецсредства оказываются более полезными и эффективными во время тушения лесных пожаров, чем тяжелая техник, особенно когда речь заходит о труднодоступной местности. "Всего месяц назад в Лорийской области Армении был лесной пожар, и возникла острая необходимость в пожарных ранцах, фонарях, и другой ручной технике", - отметил он, положительно оценив оказываемую в рамках проекта техническую помощь.

Отметим, что в рамках Программы развития ООН "Смягчение последствий изменения климата в Армении путем развития потенциала управления лесными и полевыми пожарами" 360 пожарных из Армении получили спецоборудование и инструменты, предназначенные для борьбы с лесными пожарами в труднодоступной местности. Общая сумма программы составила порядка 1 миллиона долларов. Программа была реализована по линии ООН и полностью профинансирована Российской Федерацией при активной поддержке посольства РФ РА, а также Министерства экологии и Министерства чрезвычайных ситуаций Армении.