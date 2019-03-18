Понедельник, 18 Марта 2019 12:12

АрмИнфо.Реализация проекта "Смягчение последствий изменения климата в Армении путем развития потенциала управления лесными и полевыми пожарами" была осуществлена в рамках климатического окна трастового фонда Россия - ПРООН. Об этом 17 марта в Национальном заповеднике "Хосровский лес" в рамке Программы развития ООН "Смягчение последствий изменения климата в Армении путем развития потенциала управления лесными и полевыми пожарами" заявил постоянный представитель Программы развития ООН в Армении Дмитрий Мариасин.

По его словам, именно по этой линии было выделено финансирование данного проекта, логика которой заключается в содействии МЧС Армении в деле предотвращения негативных последствий изменения климата. "Это тот случай, когда мы не просто говорим о значимости изменения климата, но и стараемся сделать что-то конкретное для того, чтобы страна могла более эффективно справляться с последствиями порой непредсказуемых погодных явлений, многие из которых связаны с климатическими изменениями>, - подчеркнул Мариасин, заверив, что сотрудничество в этом направлении является частью более широкого спектра программ, которые ведутся с Министерством экологии Армении.

Глава Ереванского офиса ПРООН считает, что у Министерства экологи РА долгосрочное и стратегическое видение развития этого сектора.

Отметим, что в рамках Программы развития ООН "Смягчение последствий изменения климата в Армении путем развития потенциала управления лесными и полевыми пожарами" 360 пожарных из Армении получили спецоборудование и инструменты, предназначенные для борьбы с лесными пожарами в труднодоступной местности. Общая сумма программы составила порядка 1 миллиона долларов. Программа была реализована по линии ООН и полностью профинансирована Российской Федерацией при активной поддержке посольства РФ РА, а также Министерства экологии и Министерства чрезвычайных ситуаций Армении.