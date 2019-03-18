Понедельник, 18 Марта 2019 11:49

АрмИнфо. На предстоящих в этом году в Турции муниципальных и позднее парламентских выборах проживающие в основном в Стамбуле турецкие армяне вполне могут отвернуться от партии Эрдогана. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института востоковедения Национальной Академии наук Армении, тюрколог, академик Рубен Сафрастян.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Турции 31 марта. В них примут участие 13 политических сил. Проведение парламентских выборов намечено в стране осенью текущего года. В Турции, в основном, в Стамбуле проживает около 70 тысяч армян.

"Традиционно голоса наших соотечественников распределяются между партией действующего президента Реджепа Эрдогана Справедливости и развития (AKP) и кемалистской Народно-республиканской партией (CHP). Однако, учитывая, что в этот раз АКР, судя по всему, вновь пойдет на выборы в коалиции с Партией националистического движения, голосовать за пантюркистов армяне, скорее всего не будут", - подчеркнул он.

При этом, по прогнозам тюрколога, сами муниципальные выборы особых сюрпризов эрдогановской АКР не преподнесут, их итоги в пользу правящей партии вполне предсказуемы. Более того, по всей вероятности, именно они заложат основу долгосрочным тенденциям в направлении парламентских выборов осенью этого года.

Вместе с тем, по его прогнозам, если в Стамбуле итоги выборов предрешены в пользу кандидата АКР Бинали Йылдырыма, в Анкаре в жесткой борьбе столкнутся правящая коалиция и Народно-республиканская партия с "Хорошей партией". В населенных курдами регионах, скорее всего, в очередной раз победит прокурдская партия "Демократия народов", чьи представители в очередной раз займут кресла в органах исполнительной власти на местах.