Понедельник, 18 Марта 2019 11:48

АрмИнфо.Парламентская делегация во главе со спикером Араратом Мирзояном прибыла в Берлин. Об этом на своей странице в Facebook 18 марта написал помощник председателя Национального Собрания Армении Ваан Костанян.

Как указал Костанян, в последний раз председатель Национального Собрания Армении был приглашен в Германию с официальным визитом ровно 25 лет назад, в 1994 году. Ранее АрмИнфо сообщало, что делегация армянских парламентариев с 18 по 21 марта будет находиться с официальным визитом в Федеративной Республике Германия. Как сообщает пресс-служба парламента РА, в повестку визита включены встречи спикера НС с председателем Бундестага Волгангом Шойбле, вице-председателем Бундестага Петрой Пау, руководителем группы дружбы Германия-Южный Кавказ Йоханнесом Карсом, председателем Парламента Берлина Ральфом Виландом, председателем Ландтага земли Саар Штефаном Тоскани, председательством Германо- армянского форума. Делегация во главе с председателем НС посетит немецкую парламентскую ассоциацию (DPG), Немецкий институт международных вопросов и вопросов безопасности (SWP), а также университет Заарланда. В составе парламентской делегации депутаты парламента РА Рубен Рубинян, Лилит Макунц, Эдмон Марукян, Наира Зограбян и Цовинар Варданян.