Понедельник, 18 Марта 2019 00:37

АрмИнфо. «Впервые, на моей памяти, в лице армянского правительства мы имеем партнера, у которого есть точное представление и видение о дальнейших действиях и ожиданиях», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в РА Петр Свитальски в ходе пресс-тура на предприятия и стартапы, которым была оказана финансовая и техническая поддержка в рамках программы ЕС по содействию МСБ в РА (SMEDA - Small and Medium Enterprise Development Authority).

Глава миссии ЕС в этом ключе отметил, что на данный момент ведутся переговоры с властями РА на предмет содействия ЕС в реализации 13 приоритетных проектов, которые армянская сторона представила в Брюсселе. «Сейчас мы обсуждаем сроки, поскольку некоторые из представленных программ долгосрочные, а также пути финансирования, так как некоторые из них требуют участия банков и международных структур», - сообщил он.

В этом ключе Свитальский отметил, что в Армении бедность и безработица все еще сохраняется на высокой уровне, кроме того продолжается экономическая миграция - отток интеллекта. По его мнению, запуск данных проектов посодействует решению тех проблем, которые сегодня имеют место быть.

Касательно планов ЕС на 2019 год, Посол напомнил, что Евросоюз продолжит оказывать содействие развитию МСБ, в частности, в сфере развития туризма (в трех Северных областях страны), в перерабатывающем секторе сельского хозяйства и др.