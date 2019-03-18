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АрмИнфо. «Впервые, на моей памяти, в лице армянского правительства мы имеем партнера, у которого есть точное представление и видение о дальнейших действиях и ожиданиях», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в РА Петр Свитальски в ходе пресс-тура на предприятия и стартапы, которым была оказана финансовая и техническая поддержка в рамках программы ЕС по содействию МСБ в РА (SMEDA - Small and Medium Enterprise Development Authority).
Глава миссии ЕС в этом ключе отметил, что на данный момент ведутся переговоры с властями РА на предмет содействия ЕС в реализации 13 приоритетных проектов, которые армянская сторона представила в Брюсселе. «Сейчас мы обсуждаем сроки, поскольку некоторые из представленных программ долгосрочные, а также пути финансирования, так как некоторые из них требуют участия банков и международных структур», - сообщил он.
В этом ключе Свитальский отметил, что в Армении бедность и безработица все еще сохраняется на высокой уровне, кроме того продолжается экономическая миграция - отток интеллекта. По его мнению, запуск данных проектов посодействует решению тех проблем, которые сегодня имеют место быть.
Касательно планов ЕС на 2019 год, Посол напомнил, что Евросоюз продолжит оказывать содействие развитию МСБ, в частности, в сфере развития туризма (в трех Северных областях страны), в перерабатывающем секторе сельского хозяйства и др.
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|Сергей Копыркин: Россия продолжит содействовать реализации в Армении проектов в рамках ПРООН
|ПРООН при финансовой поддержке России содействует МЧС Армении в деле предотвращения негативных последствий изменения климата
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|Петр Свитальски: "Впервые на моей памяти в лице Армении мы имеем партнера, у которого есть точное видение дальнейших действий"
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|Армянский национальный комитет Новой Зеландии осудил нападение на мечеть в Крайстчерче
|МИД ответил Аскерову: Азербайджанцы въезжают в Армению без каких-либо препятствий
|Араик Арутюнян отбыл в Иерусалим
|В Ереване состоялись армяно-белорусские межмидовские консультации
|Посол Армении в Кувейте с замминистра иностранных дел Кувейта по Европе обсудили активизацию двусторонних отношений
|Никол Пашинян направил премьер-министру Новой Зеландии телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с терактом
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|Армен Саркисян направил генерал-губернатору Новой Зеландии телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с терактом
|Азербайджанские ВС применили 60-миллиметровый миномет
|В МО Армении прошла конференция, посвященная вопросам этики и реформ эффективного управления
|Армянские парламентарии во главе со спикером отбудут в Германию
|Посол Армении в Италии встретилась с представителем правящей партии "Лега"
|Арарат Мирзоян и Винченцо Дель Монако обсудили дальнейшее развитие связей между Арменией и Италией
|Омбудсмен Армении и посол Финляндии обсудили ситуацию с правами человека в республике
|Зограб Мнацаканян: Усилия по обеспечению безопасности будут более действенными если женщины предстанут в роли равноправного партнера
|Армянские парламентарии и глава МИД РА обсудили процесс карабахского урегулирования
|Эксперт: В Тбилиси должны честко понимать, что Армения признает территориальную целостность Грузии
|Министр ЧС Армении принял руководителя Ассоциации по повышению безопасности окружающей среды Франции
|Ереван: В формулировках доклада Госдепа США касательно Нагорного Карабаха нет ничего нового
|Заместитель главы комиссии по внешним вопросам армянского парламента о докладе Госдепа: слово <сепаратист> не всегда имеет отрицательный оттенок
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый высокотехнологичный Контактный Центр
|Глава МИД Армении: Пока не время объявлять дату и место встречи Пашинян-Алиев
|Министр ИД Армении: Решающий голос в урегулировании карабахского вопроса принадлежит Арцаху
|Эксперт: Баку в ходе встречи Алиев-Пашинян будет лоббировать вопрос предоставления автономии Арцаху, Ереван - изменение формата и принципов переговоров
|Посол России в Армении принял участие в открытии класса русского языка в ереванской старшей школе № 198
|Москва: Переговорный формат по карабахскому урегулированию может быть изменен с согласия сторон
|Зограб Мнацаканян: Мы с МИД Арцаха постоянно обмениваемся идеями и подходами по карабахскому урегулированию
|Срок ареста второго президента Армении продлен еще на 2 месяца
|Прогноз: Дипломатия вокруг Нагорного Карабаха продолжится без видимых прорывов
|Лицей им. Монте Мелконяна отстаивает занимаемую территорию: Отелями и коттеджами пользуются преподаватели и офицеры лицея
|Азербайджанский депутат: Наши органы безопасности не могут приставить охрану к каждому армянину
|Пашинян: Защита прав потребителей - абсолютный приоритет для правительства Армении
|Сотрудник мэрии: Территория Театра оперы и балета будет освобожденa от кафе, а вот парк <Победы> от особняков не освободится
|Beeline предложил дополнительные опции для корпоративных клиентов
|Генпрокурор: Правовые основы <пожертвований> государству лиц, проходящих по громким коррупционным делам, очень четкие
|Госдеп США сигнализирует о тотальном нарушении прав трудящихся в Армении
|Госдеп США недоволен уровнем защиты прав ЛГБТ сообщества в Армении
|Госдеп: Во время парламентских выборов 2018 года в Армении наблюдалась нетранспарентность и неподотчетность финансирования избирательных кампаний
|В Армении будет изменена система семейных пособий
|Группа поддержки Армении в Конгрессе США запросила от правительства в 2020 фискальном году предоставить Армении и Арцаху в качестве содействия $70 млн
|Глава МИД Армении принял спецпредставителя Генсека НАТО
|Оборот сферы гражданской авиации Турции достиг 110 миллиардов лир
|Британский парламент проголосовал за отсрочку «Брекзита»
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