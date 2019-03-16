Суббота, 16 Марта 2019 15:23

АрмИнфо.Количество погибших во время теракта в Новой Зеландии выросло до 50 – одного из раненых медики не смогли спасти.

Как сообщают зарубежные СМИ, в больницах по-прежнему остаются десятки человек, состояние 11 из них оценивается как тяжелое. Сообщается, что одного из задержанных накануне четырех человек отпустили, поскольку не нашли доказательств его вины в произошедшем.

Главным фигурантом по делу проходит 28-летний австралиец Брентон Таррант. По обвинению в убийстве он арестован до апреля. Предполагается, что террорист приехал в Новую Зеландию в рамках своего кругосветного путешествия. какое то время он провел в турпоездках в Турции и Пакистане.

После произошедшего в стране могут изменить законы об обороте оружия. Такое мнение выразила премьер-министр Новой Зеландии. «Очевидно, что самые часто задаваемые вопросы сейчас: как человек смог приехать в нашу страну и устроить теракт», - подчеркнула чиновница.