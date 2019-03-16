Суббота, 16 Марта 2019 15:12

АрмИнфо.Государственная пограничная служба Азербайджана заявила сегодня, что задержанные армянскими военными гражданин Азербайджана Эльвин Ибрагимов - душевно больной. Об этом передает Turan.

Погранслужба отмечает, что в ночь на 16 марта было зафиксировано нарушение границы Азербайджана неизвестным лицом. Позже было установлено, что это житель села Юхары Салахлы Газахского района Ибрагимов Эльвин Ариф оглу, 1986 г. рождения.

Согласно тому же источнику, Ибрагимов является душевнобольным и инвалидом второй группы. Расследование продолжается.