Суббота, 16 Марта 2019 15:09

АрмИнфо. Партия "Процветающая Армения" (ППА) выступает против несения боевого дежурства неопытными солдатами.

В частности, как отмечает депутат парламента от ППА Наира Зограбян, она вместе с коллегами подготовила законопроект о внесении изменений в закон <О воинской службе и статусе военнослужащего>, который предлагает отказаться от практики несения боевого дежурства 18-летними солдатами-новичками, только призванными на службу.

Согласно предлагаемым изменениям, на передовой боевое дежурство должны нести только контрактники и опытные солдаты. Авторы считают, что нести боевое дежурство должны солдаты, проходящие службу второй год

Вместе с тем, Наира Зограбян признает, что есть аспект, с которым придется считаться. "С зарплатой в 120-130 тыс драмов мы не сможем привлечь на службу необходимое количество военных, чтобы в полном объеме решить вопрос с передовой. Думаю, сможем найти финансовые средства для увеличения заработной платы контрактникам, и это надо сделать оперативно", - написала она, напомнив о предложении премьер­министра Никола Пашиняна, которое он озвучил накануне на своей странице в Facebook.

Напомним, глава правительства обратился к согражданам за советом, отметив, что сегодня в Армении 11 тысяч 281 человек, получающих пособия, каждый месяц выплачивают по кредитам 100 тысяч драмов и более. "Некоторые ежемесячно - 100 тысяч драмов, другие - 400 тысяч драмов, третьи - миллион драмов. Напомню, что речь идет о тех людях, которые официально считаются бедными и получают от 18 тысяч драмов до 40 тысяч драмов в качестве социальной поддержки. На выплату пособий этим людям, как указал глава правительства, государство тратит ежегодно 4,5 млрд. драмов. При этом, как заметил премьер, для того, чтобы повысить зарплату военнослужащим на 10% требуется 9 млрд. драмов. "Что вы скажите, дорогие соотечественники, вышеуказанные 11 тысяч 281 человек должны лишиться пособия или нет?", - задался вопросом Никол Пашинян.