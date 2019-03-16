Суббота, 16 Марта 2019 15:03

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил с необъявленным визитом посетить села одной из областей республики. Какие именно - он не стал уточнять "дабы не вызвать излишний ажиотаж".

"Никого не известили, даже губернатора", - заявил Пашинян в ходе фейсбуковского прямого эфира. Цель, как указал глава правительства, на месте ознакомиться с проблемами, пообщаться с людьми и понять "чем живут, чем дышат", какие есть ожидания от правительства, и каким образом, в какие сроки власть может их оправдать.

"Если время покажет, что формат такого общения может быть результативным, то он будет применен и в будущем. Непосредственное живое общение очень важно, важно не терять связь с людьми, держать палец на пульсе", - заявил Пашинян.

При въезде в село премьер-министр зашел в магазин и купил конфеты.