Суббота, 16 Марта 2019 15:00

АрмИнфо. По инициативе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения 15 марта 2019 года стартовала акция <Зеленая граница>. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения.

<В рамках данного мероприятия сотрудниками Пограничного управления будет высажено более 2000 молодых деревьев вдоль линии государственной границы>, - отмечается в сообщении.

Акция <Зеленая граница> получила свое начало в Арташатском пограничном отряде, на месте гибели Героя Советского Союза Александра Корякова. На торжественном мероприятии присутствовали: губернатор Араратской области, командующий армяно-российской Объединенной группировкой войск (сил), представители правоохранительных органов и жители приграничных населенных пунктов.

Гости мероприятия посетили пограничную заставу, где проходил службу А.Коряков, а после этого приняли участие в высадке деревьев, положив тем самым начало <зеленому> марафону на границе.