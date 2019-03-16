Суббота, 16 Марта 2019 14:55

АрмИнфо. Директор Центра стратегических инициатив Бахытжан Саркеев, выступая на III республиканском форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции, назвал самый честный регион Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В общем рейтинге честности регионов второй год подряд лидером является Северо-Казахстанская область. В тройку лидеров также вошли Акмолинская и Кызылординская области. Наименьший рейтинг у Мангистауской области, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей», - сказал Бахытжан Саркеев, представляя результаты исследования о коррупции, подготовленного на основе социологического опроса проведенного в 2018 году.

Как отметил Бахытжан Саркеев, вне зависимости от рейтинга предприниматель сталкивается с коррупцией во всех регионах Казахстана.

«Теперь об уровне коррумпированности среди государственных органов. Среди территориальных подразделений коррупция наиболее распространена в службе внутреннего государственного аудита, государственной инспекции в АПК и службе транспортного контроля. Если посмотреть управление акиматов, то коррупция наиболее распространена в управлениях архитектуры и градостроительства, земельных отношений и ГАСК. На самом деле, вопросы строительства и земельных отношений, они больше касаются предпринимателей, именно по этим вопросам и возникают вопросы, которые решаются через взятки», - добавил Бахытжан Саркеев.

Также было сообщено, что доля предпринимателей, голосовавших за ужесточение наказания за взятки, снизилась с 28% в 2017 году до 14 % в 2018 году.