Суббота, 16 Марта 2019 12:35

АрмИнфо.На армяно-азербайджанской границе ВС Армении обезвредили гражданина Азербайджана. Об этом сообщает пресс-секретарь министерства обороны РА Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно информации, в ночь на 16 марта около 01.30 на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, на оборонительном пункте N-ской воинской части, постовыми Вооруженных сил Армении был обнаружен, предупрежден и после неподчинения предупреждению обезврежен неизвестный, нарушивший государственную границу. После получения огнестрельного ранения в область нижней конечности ему была оказана первая медицинская помощь, затем он был переведен в медучреждение. Его жизни ничто не угрожает.

"Из обнаруженных у него документов следует, что нарушитель является жителем Газахского района Азербайджана, Элвин Ариф Оглу Ибрагимов (1986 г.р.). В следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие", - отметил Ованнисян.