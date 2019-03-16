Суббота, 16 Марта 2019 12:21

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Новой Зеландии (ANC-NZ) выступил с суждением террористического акта против прихожан мечети в г.Крайстчерче, в результате которого погибло 49 невинных людей.





«Кроме того, мы осуждаем попытку людей, осуждаемых в этом преступлении, воспользоваться армянским языком, а также других языками христианских народов, в том числе грузинского, сербского, русского и австрийского, на которых были сделаны маркировки на оружии, которое применено при преступлении на почве ненависти в отношении исламского сообщества. Подобным «крестовым походам» нет места в нашем мире и определенно нет места в миролюбивой Новой Зеландии», - подчеркивается в заявлении.



«Армяне-новозеландцы и армяне всего мира безоговорочно солидарны с членами и прихожанами атакованных мечетей, мы соболезнуем семьях погибших, скорбим по невинным жертвам вместе со всей мусульманской новозеландской общине», - отмечается в заявлении.



В ANC-NZ отмечают, что исламское сообщество является жизненно важной частью мультикультурной структуры Новой Зеландии, и такие отвратительные террористические акты не отражают общих ценностей, базирующихся на уважении, терпимости и межкультурном диалоге.



Армянский национальный комитет Новой Зеландии выразил свои глубочайшие соболезнования и воздает молитвы в память о безвинных жертвах террористического акта.

Напомним, что в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта в двух мечетях были расстреляны прихожане. Задержаны трое подозреваемых, одному из них предъявлены обвинения в убийстве. Полиция не называет имен задержанных, но известно, что 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов, вел трансляцию нападения в сети, а незадолго до того опубликовал «манифест». Власти Новой Зеландии признали произошедшее терактом.