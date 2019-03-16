Суббота, 16 Марта 2019 12:20

АрмИнфо.Этнические азербайджанцы, так же, как и граждане Азербайджана, въезжают в Армению без каких-либо препятствий, в то время, как гражданам других стран, в том числе и России, с армянскими фамилиями въезд в Азербайджан запрещен.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, об этом заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, комментируя Интерфакс заявления знатока "Что? Где? Когда?", гражданина России азербайджанского происхождения Ровшана Аскерова о том, что из-за национальности он не может приехать в Армению.

"Некоторые касающиеся Армении отрывки из интервью знатока телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова просто вызывают удивление, поскольку уже более двух лет граждане России въезжают в Армению по внутренним паспортам. Это существенно упрощает их въезд в нашу страну, делая

Армению традиционно одним из самых востребованных направлений для российских туристов. Более того, география посещающих Армению охватывает все страны без исключения, без какой-либо дискриминации по национальному признаку. Стоит отметить, что этнические азербайджанцы, так же, как и граждане Азербайджана, въезжают в Армению без каких-либо препятствий, в то время, как гражданам других стран, в том числе и России, с армянскими фамилиями въезд в Азербайджан под запретом. Армения всегда открыта для всех желающих посетить нашу страну, в том числе для господина Аскерова", - заявила Анна Нагдалян.