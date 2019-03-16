Суббота, 16 Марта 2019 12:15

АрмИнфо.По приглашению Патриарха Иерусалимского архиепископа Нурхана Манукяна, министр образования и науки (МОН) Армении Араик Арутюнян посетит Иерусалим с рабочим визитом 15-17 марта.

Как сообщает пресс-служба МОН, в составе делегации правительства и парламента - председатель Постоянной комиссии НС РА по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, председатель Постоянной комиссии НС РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры,

молодежи и спорта Мхитар Айрапетян, замминистра обороны РА Габриел Балаян и замминистра ОН РА Лусине Аракелян. Цель визита - ознакомиться с проблемами Иерусалимского ордена, Армянского училища и сохранения армянского наследия, а также достичь новых договоренностей по развитию двустороннего сотрудничества. Это первое официальное приглашение главы МОН с момента приобретения независимости. Являясь одним из автономных престолов ААЦ, Иерусалимский патриархат не осуществлял непосредственного сотрудничества с МОН РА. Между тем именно в этом регионе сегодня весьма важны вопросы сохранения и развития армянской идентичности и культурного развития - с точки зрения Армянской геноцидологии. Вследствие отсутствия последовательной и целенаправленной работы в течение многих лет в Израиле накопилось множество нерешенных проблем - при наличии неиспользованного ресурса сотрудничества. В частности, не определен статус Дарохранилища церкви и Армянского училища. Учебный процесс училища и проблема преподавательских кадров требует неотложных новых решений, назрел вопрос учреждения арменоведческой кафедры в Тель-Авивском университете, вопрос преподавания предмета Геноцида армян. Все эти вопросы включены в повестку визита министра Араика Арутюняна.